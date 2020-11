Usb | assunzioni necessarie | Ares 118 va verso collasso

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 novembre 2020) Roma – L’Usb del Servizio di Emergenza sanitaria118 venerdi’ scorso ha manifestato alla Regione Lazio per dire che “tutte le mancanze della sanita’ laziale, dai posti letto alla sanita’ sul territorio non possono essere riversate sul sistema 118, gia’ carente di personale e mezzi, senza aver fatto nessuna implementazione per fare trasferimenti, rientri a casa, test rapidi a domicilio”. Cosi’ in un comunicato l’Usb118. Nell’incontro avuto con il responsabile della segreteria per la Sanita’ regionale Continua la nota: “abbiamo chiestorapide e la velocizzazione del concorso per autisti, sottolineando che le attualibasteranno appena a coprire il turnover degli ultimi due anni.” “Pare che si ...