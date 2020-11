Un gol in sette partite: Osimhen va aspettato ma il Napoli ha dimenticato Milik (Di lunedì 2 novembre 2020) La storia recente del Napoli si lega molto a quella dei centravanti che ha avuto. Senz’altro perché sono le figure che hanno mosso i volumi di denaro maggiori, in entrata e in uscita, ma anche perché i momenti di magica prolificità che hanno vissuto in azzurro hanno reso grande il club e loro stessi. Cavani, Higuain e Mertens hanno segnato con una continuità impressionante, dando a tratti la sensazione di essere inarrestabili. La scorsa estate, il Napoli ha deciso di puntare ancora su un attaccante che potesse essere così determinante sul piano del gioco, dal momento che fin da subito si era consapevoli che non avrebbe mantenuto questi ritmi realizzativi. “Da Osimhen non ci dobbiamo aspettare tutto e subito, non fa 25 o 30 gol, ma dovrebbe esprimere un gioco per la squadra straordinario e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 novembre 2020) La storia recente delsi lega molto a quella dei centravanti che ha avuto. Senz’altro perché sono le figure che hanno mosso i volumi di denaro maggiori, in entrata e in uscita, ma anche perché i momenti di magica prolificità che hanno vissuto in azzurro hanno reso grande il club e loro stessi. Cavani, Higuain e Mertens hanno segnato con una continuità impressionante, dando a tratti la sensazione di essere inarrestabili. La scorsa estate, ilha deciso di puntare ancora su un attaccante che potesse essere così determinante sul piano del gioco, dal momento che fin da subito si era consapevoli che non avrebbe mantenuto questi ritmi realizzativi. “Danon ci dobbiamo aspettare tutto e subito, non fa 25 o 30 gol, ma dovrebbe esprimere un gioco per la squadra straordinario e ...

