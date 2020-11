Soverato chiude tutte le scuole a tempo indeterminato (Di lunedì 2 novembre 2020) Decisione drastica del sindaco di Soverato (Catanzaro). Ernesto Alecci ha disposto con apposita ordinanza la chiusura di tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città da martedì 3 novembre 2020 e fino a nuove disposizioni. La decisione è stata presa – spiega Alecci nell’ordinanza – a causa “dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi nella città” e ritenuto “necessario, in attesa dell’esito dei tamponi effettuati ad alcuni alunni delle scuole dell’infanzia e scuole primarie e secondarie di primo grado, prevenire una possibile diffusione del virus Covid -19 sospendendo le lezioni in ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 2 novembre 2020) Decisione drastica del sindaco di(Catanzaro). Ernesto Alecci ha disposto con apposita ordinanza la chiusura diledell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città da martedì 3 novembre 2020 e fino a nuove disposizioni. La decisione è stata presa – spiega Alecci nell’ordinanza – a causa “dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi nella città” e ritenuto “necessario, in attesa dell’esito dei tamponi effettuati ad alcuni alunni delledell’infanzia eprimarie e secondarie di primo grado, prevenire una possibile diffusione del virus Covid -19 sospendendo le lezioni in ...

