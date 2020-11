Si tratta fino a sera sul nuovo Dpcm, Zaia frena sulle zone rosse: «No a lockdown per aziende». Mattarella chiama Toti e Bonaccini (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Lunga giornata di discussioni per definire il nuovo Dpcm che racchiuderà le nuove misure per contenere i contagi di Coronavirus, che non si chiuderà prima di stasera. A seguito della riunione di stamattina con il governo, il presidente del veneto Luca Zaia ha dichiarato di essere «pronto a dar corso a tutte le restrizioni, ma non per le attività produttive». In serata, dopo gli interventi alla Camera e in Senato di Conte, il governo dovrebbe incontrare di nuovo Regioni, province e comuni per definire gli ultimi dettagli. Stando a quanto riferito dal premier, anche il governo non ha intenzione di fare chiusure come in primavera. Stamattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Lunga giornata di discussioni per definire ilche racchiuderà le nuove misure per contenere i contagi di Coronavirus, che non si chiuderà prima di sta. A seguito della riunione di stamattina con il governo, il presidente del veneto Lucaha dichiarato di essere «pronto a dar corso a tutte le restrizioni, ma non per le attività produttive». Inta, dopo gli interventi alla Camera e in Senato di Conte, il governo dovrebbe incontrare diRegioni, province e comuni per definire gli ultimi dettagli. Stando a quanto riferito dal premier, anche il governo non ha intenzione di fare chiusure come in primavera. Stamattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ...

