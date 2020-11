Real Madrid, il “Bernabeu” può attendere: ecco perchè l’Inter giocherà al “Di Stefano” (Di lunedì 2 novembre 2020) Real Madrid-Inter è una sorta di derby d'Europa. Tante partite storiche al Santiago Bernebeu con protagonisti i vari Gallego, Santillana e Hierro per i Blancos e Altobelli, Bergomi e Bordon per i nerazzurri. Domani l'almanacco si arricchirà di una nuova sfida tra le due squadre ma ci sarà una grande novità rispetto al passato. Si giocherà non al Bernabeu ma al piccolo stadio "Alfredo Di Stefano", centro di allenamento delle Merengues. Molti si sono chiesti il perchè la squadra di Zidane non giochi la partita che il tecnico francese ha definito decisiva per gli ottavi di finale di Champions League nel mitico Bernabeu. Il Real Madrid ha deciso di spostarsi nel piccolo impianto visto che le partite si disputeranno a porte chiuse per l’emergenza. Pertanto, gli incontri a ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 2 novembre 2020)-Inter è una sorta di derby d'Europa. Tante partite storiche al Santiago Bernebeu con protagonisti i vari Gallego, Santillana e Hierro per i Blancos e Altobelli, Bergomi e Bordon per i nerazzurri. Domani l'almanacco si arricchirà di una nuova sfida tra le due squadre ma ci sarà una grande novità rispetto al passato. Si giocherà non al Bernabeu ma al piccolo stadio "Alfredo Di Stefano", centro di allenamento delle Merengues. Molti si sono chiesti il perchè la squadra di Zidane non giochi la partita che il tecnico francese ha definito decisiva per gli ottavi di finale di Champions League nel mitico Bernabeu. Ilha deciso di spostarsi nel piccolo impianto visto che le partite si disputeranno a porte chiuse per l’emergenza. Pertanto, gli incontri a ...

