Raspberry Pi 400 | il computer nascosto in una tastiera

Leggi su wired

(Di lunedì 2 novembre 2020) (Foto:)Ufficiale anche in Italia il nuovo affascinantePi 400 che strizza l’occhio al minimalismo con il suo stile retrò alla Commodore 64 proponendosi come unall’interno di una, che custodisce tutto l’hardware necessario per svariate applicazioni. Nel retro si trova un generoso compartimento per collegarsi a periferiche e alla rete in modo cablato con la chicca dell’header da 40-pin. Il target diPi 400 si divide tra gli studenti o, in generale, tutte quelle persone che si stanno avvicinando al mondo dell’informatica, ma anche agli appassionati di programmazione e fai-da-te tech che possono trovare in questaun validissimo appoggio per dare ...