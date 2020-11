Ranking Atp: Sonego guadagna 10 posizioni, Djokovic sempre sul trono (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA - Una sola variazione nella top ten mondiale, che vede in vetta sempre Novak Djokovic , salito di nuovo sul trono dopo l'ottavo trionfo a Melbourne lo scorso gennaio. E' la 293esima settimana ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA - Una sola variazione nella top ten mondiale, che vede in vettaNovak, salito di nuovo suldopo l'ottavo trionfo a Melbourne lo scorso gennaio. E' la 293esima settimana ...

SSportNetwork : 'SuperSportNews!' L'informazione sportiva in 90 secondi! In questa edizione il racconto del #weekend: #Calcio… - Maracanasport : RT @federtennis: La finale nell'#ATP 500 di Vienna fa guadagnare dieci posizioni a Lorenzo #Sonego, che ritocca il best ranking salendo al… - alex20026021099 : RT @WeAreTennisITA: La finale a Vienna vale a Sonego la posizione numero 3??2?? nel ranking ATP, la migliore di sempre ?? ? 10 Berrettini ?… - Gazzetta_it : #Tennis. #Sonego tra i grandi: è 32° nel ranking - WeAreTennisITA : La finale a Vienna vale a Sonego la posizione numero 3??2?? nel ranking ATP, la migliore di sempre ?? ? 10 Berretti… -