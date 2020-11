"Principe William positivo al covid in aprile poco dopo il padre Carlo" (Di lunedì 2 novembre 2020) LONDRA - Il Principe William fu contagiato in aprile dal coronavirus , ma la cosa venne tenuta segreta. Lo rivela una fonte di Kensington Palace citata sia dalla Bbc sia dal Sun, mentre il palazzo si ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) LONDRA - Ilfu contagiato indal coronavirus , ma la cosa venne tenuta segreta. Lo rivela una fonte di Kensington Palace citata sia dalla Bbc sia dal Sun, mentre il palazzo si ...

SkyTG24 : Coronavirus, principe William contagiato ad aprile ma lo tenne nascosto - Agenzia_Ansa : Covid: William infettato ad aprile, lo tenne nascosto. Lo svelano i media. Contagio poco dopo quello del principe C… - Agenzia_Italia : Il principe William ha nascosto di essere positivo al Covid - Rada00563645 : RT @Corriere: Il principe William ha avuto il Covid: «C’è stato un momento in cui faticava a respirare» - luigideluca_vf : RT @ultimenotizie: Il Principe William colpito dal #Covid19 in maniera dura: «Ha lottato per respirare. Famiglia reale in preda al panico».… -