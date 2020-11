Pensioni bloccate | niente aumento Istat 2021 Ecco perché

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 2 novembre 2020) Nubi all’orizzonte per i trattamentistici italiani. Se il tasso di sostituzione rischia seriamente di tagliare lefuture, per i trattamenti attualmente in essere si staglia il blocco dell’per il. La conferma ufficiale arriverà dal Ministero dell’Economia e delle Finanze entro la fine del mese di novembre, ma gli ultimi dati dell’istituto di statistica nazionale anticipano he il tasso di rivalutazione degli assegni previdenziali per il prossimo anno potrebbe essere pari allo 0,0%. La perequazione Il problema nasce dal concetto di perequazione. Che viene calcolata sulla base dell’indice, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dapprima in forma di indice provvisorio e, a seguire, in via ...