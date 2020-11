MEF, fabbisogno ottobre a 9,8 miliardi di euro (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Ad ottobre il saldo del settore statale si è chiuso, con un fabbisogno di 9.800 milioni, con un peggioramento di circa 12.100 milioni rispetto ad ottobre 2019, quando si era rilevato un avanzo di 2.315 milioni. E’ quanto comunica il MEF, che ha pubblicato oggi i dati provvisori. Il fabbisogno dei primi dieci mesi dell’anno in corso è pari a circa 138,1 miliardi, in aumento di circa 85.200 milioni rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2019. “Nel confronto con il corrispondente mese del 2019 – spiega il Ministero dell’Economia – il saldo ha risentito sia della contrazione degli incassi fiscali dovuta alla diversa calendarizzazione dei versamenti in autoliquidazione, che lo scorso anno era stata differita al 30 settembre, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Adil saldo del settore statale si è chiuso, con undi 9.800 milioni, con un peggioramento di circa 12.100 milioni rispetto ad2019, quando si era rilevato un avanzo di 2.315 milioni. E’ quanto comunica il MEF, che ha pubblicato oggi i dati provvisori. Ildei primi dieci mesi dell’anno in corso è pari a circa 138,1, in aumento di circa 85.200 milioni rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2019. “Nel confronto con il corrispondente mese del 2019 – spiega il Ministero dell’Economia – il saldo ha risentito sia della contrazione degli incassi fiscali dovuta alla diversa calendarizzazione dei versamenti in autoliquidazione, che lo scorso anno era stata differita al 30 settembre, ...

