Maradona è stato ricoverato in una clinica di La Plata (non è Covid) Diego Maradona è ricoverato in una clinica di La Plata, lo riporta ESPN Argentina. La causa non è il Coronavirus. Gli ultimi tamponi a cui si era sottoposto il tecnico del Gimnasia avevano dato esito negativo. Il campione argentino ha compiuto 60 anni appena tre giorni fa.

