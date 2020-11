I Santi di Lunedì 2 Novembre 2020 (Di lunedì 2 novembre 2020) I Santi DEL GIORNO, 2 Novembreda www.Santiebeati.it COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI La pietas verso i morti risale agli albori dell’umanità. In epoca cristiana, fin dall’epoca delle catacombe l’arte funeraria nutriva la speranza dei fedeli. A Roma, con toccante semplicità, i cristiani erano soliti rappresentare sulla parete del loculo in cui era deposto un loro congiunto la figura di Lazzaro. Quasi a significare: Come Gesù ha pianto per l’amico Lazzaro e lo ha fatto ritornare in vita, così farà anche per questo suo discepolo! La commemoraz…www.Santiebeati.it/dettaglio/20550 San MALACHIA DI ARMAGH (MAEL MADOC UA MORGAIR) Vescovo1094/5 – 2 Novembre ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 novembre 2020) IDEL GIORNO, 2da www.ebeati.it COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI La pietas verso i morti risale agli albori dell’umanità. In epoca cristiana, fin dall’epoca delle catacombe l’arte funeraria nutriva la speranza dei fedeli. A Roma, con toccante semplicità, i cristiani erano soliti rappresentare sulla parete del loculo in cui era deposto un loro congiunto la figura di Lazzaro. Quasi a significare: Come Gesù ha pianto per l’amico Lazzaro e lo ha fatto ritornare in vita, così farà anche per questo suo discepolo! La commemoraz…www.ebeati.it/dettaglio/20550 San MALACHIA DI ARMAGH (MAEL MADOC UA MORGAIR) Vescovo1094/5 – 2...

