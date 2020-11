Gigi Proietti, una vita di spettacolo: il meglio dei suoi sketch (Di lunedì 2 novembre 2020) Tra sketch, risate e battute indimenticabili, Gigi Proietti aveva dedicato la sua carriera all’arte e al mondo dello spettacolo È scomparso oggi Gigi Proietti, nel giorno del 80esimo compleanno, a causa di alcuni gravi problemi cardiaci. Il fatto che tanti programmi tv gli avessero fatto gli auguri in diretta domenica sera, con un giorno di … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 2 novembre 2020) Tra, risate e battute indimenticabili,aveva dedicato la sua carriera all’arte e al mondo delloÈ scomparso oggi, nel giorno del 80esimo compleanno, a causa di alcuni gravi problemi cardiaci. Il fatto che tanti programmi tv gli avessero fatto gli auguri in diretta domenica sera, con un giorno di … L'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - believe____JB__ : Ma come è morto gigi proietti... Spetta spetta tornate indietro #Maestro #gigiproietti - sorrisobot : RT @mondosigi1: Gigi Proietti se n'è andato nel giorno in cui si celebrano i morti, quasi volesse farci un ultimo scherzo dal palcoscenico.… -