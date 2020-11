Gigi Proietti è morto: oggi avrebbe compiuto 80 anni (Di lunedì 2 novembre 2020) Siamo ancora nel campo delle notizie che non avremmo voluto darvi: Gigi Proietti è morto Il noto attore, showman, regista, cantante, era ricoverato in clinica, a Roma, già da 15 giorni, ma il pomeriggio di domenica ha portato un aggravamento delle sue condizioni. #GigiProietti era ricoverato in clinica da qualche giorno per accertamenti per uno stato di affaticamento. Nel tardo pomeriggio di domenica ha avuto uno scompenso cardiaco. Ora si trova ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono serie. #ANSA https://t.co/6xoytx9Qzp — Agenzia ANSA (@Agenzia Ansa) November 2, 2020 Avevamo fatto appena in tempo a verificare la notizia sottopostaci, pregando insieme per un miglioramento delle sue condizioni e sperando per il meglio e, purtroppo, egli è venuto a mancare. La ... Leggi su bufale (Di lunedì 2 novembre 2020) Siamo ancora nel campo delle notizie che non avremmo voluto darvi:Il noto attore, showman, regista, cantante, era ricoverato in clinica, a Roma, già da 15 giorni, ma il pomeriggio di domenica ha portato un aggravamento delle sue condizioni. #era ricoverato in clinica da qualche giorno per accertamenti per uno stato di affaticamento. Nel tardo pomeriggio di domenica ha avuto uno scompenso cardiaco. Ora si trova ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono serie. #ANSA https://t.co/6xoytx9Qzp — Agenzia ANSA (@Agenzia Ansa) November 2, 2020 Avevamo fatto appena in tempo a verificare la notizia sottopostaci, pregando insieme per un miglioramento delle sue condizioni e sperando per il meglio e, purtroppo, egli è venuto a mancare. La ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - mascateo : Ciao #Gigi... Una mancanza così profonda in un anno così buio #proietti #ultimomaestro - v_napoletano : RT @claudio_2022: Addio a Gigi Proietti. Il grande mattatore è morto all'alba. R.I.P. ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Proietti Gigi Proietti è morto Corriere della Sera Visualizza la copertura completa su Google News Proietti: Fiano (Pd), 'grande perdita e grande tristezza'

Palermo, 2 nov. (Adnkronos) - "Gigi Proietti non ce l’ha fatta. È una grande tristezza. Una grande perdita. Ti sia lieve la terra dopo averci aiutato a ridere e pensare per tanti anni".

E’ morto Gigi Proietti, iconico Mandrake di Febbre da cavallo

E' scomparso a 80 anni il comico e attore romano Gigi Proietti meglio noto come il Mandrake del cult Febbre da cavallo.

Palermo, 2 nov. (Adnkronos) - "Gigi Proietti non ce l’ha fatta. È una grande tristezza. Una grande perdita. Ti sia lieve la terra dopo averci aiutato a ridere e pensare per tanti anni".E' scomparso a 80 anni il comico e attore romano Gigi Proietti meglio noto come il Mandrake del cult Febbre da cavallo.