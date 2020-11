Gigi Proietti deceduto (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è morto a 80 anni: il celebre mattatore romano era ricoverato in una clinica per gravi problemi cardiaci. Gigi Proietti è morto a 80 anni: addio al grande attore romano su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 2 novembre 2020)è morto a 80 anni: il celebre mattatore romano era ricoverato in una clinica per gravi problemi cardiaci.è morto a 80 anni: addio al grande attore romano su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - cateave : A Roma è crollato un monumento, nella famiglie è sceso un velo plumbeo di tristezza, non c'è un ahò, un nomignolo,… - PaolinoFabrizio : RT @salvosottile: Gigi Proietti è morto il giorno del suo 80esimo compleanno. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte. Se ne va uno… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Proietti Gigi Proietti è morto Corriere della Sera Visualizza la copertura completa su Google News E’ MORTO GIGI PROIETTI

Nella giornata di ieri, però, la situazione è peggiorata e Proprietti ha avuto un attacco cardiaco, con le sue condizioni che sono via via peggiorate nella notte fino a quando, questa mattina, il suo ...

Gigi Proietti colpito da infarto è in terapia intensiva, gravi le sue condizioni

La famiglia ha voluto mantenere il massimo riserbo riguardo alle condizioni di salute del popolare attore, che proprio domani compie 80 anni . Già in passato Proietti aveva sofferto di cuore. Nel 2010 ...

