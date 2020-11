Fable per Xbox Series X/S sarà sviluppato con un motore grafico proprietario di Playground Games (Di lunedì 2 novembre 2020) Attraverso LinkedIn arriva la conferma che Playground Games, lo studio di Forza Horizon e del prossimo Fable, non sta utilizzando Unreal Engine 4 o qualche altro motore grafico "generico" per sviluppare il suo ultimo progetto. Lo studio interno di Microsoft, infatti, utilizzerà un motore grafico proprietario per il suo prossimo open world AAA.La conferma arriva leggendo il profilo LinkedIN di Philipp Welsch, Game Engineer di Playground Games, che tra le sue mansioni ha scritto di essere al lavoro sul motore proprietario della società. Uno strumento che, ovviamente, sarà utilizzato per i giochi in sviluppo presso lo studio inglese, in altre parole, sarà usato ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 novembre 2020) Attraverso LinkedIn arriva la conferma che, lo studio di Forza Horizon e del prossimo, non sta utilizzando Unreal Engine 4 o qualche altro"generico" per sviluppare il suo ultimo progetto. Lo studio interno di Microsoft, infatti, utilizzerà unper il suo prossimo open world AAA.La conferma arriva leggendo il profilo LinkedIN di Philipp Welsch, Game Engineer di, che tra le sue mansioni ha scritto di essere al lavoro suldella società. Uno strumento che, ovviamente, sarà utilizzato per i giochi in sviluppo presso lo studio inglese, in altre parole, sarà usato ...

Fable gira su un motore grafico proprietario di Playground Games, svela lo studio

Il nuovo Fable sarà sviluppato su un motore grafico di Playground Games. Fable, dopo l’annuncio avvenuto nel corso di questa estate nel corso di un Xbox Games Showcase, è diventato subito uno dei gioc ...

