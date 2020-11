È morto Gigi Proietti, l’attore avrebbe compiuto 80 anni oggi (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma. Gigi Proietti è morto per gravi problemi cardiaci, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva in una clinica romana, villa Margherita. La famiglia ha mantenuto il massimo riserbo. Una carriera ricca, lunghissima, più di mezzo secolo in scena e sul set. avrebbe compiuto oggi 80 anni. L'articolo È morto Gigi Proietti, l’attore avrebbe compiuto 80 anni oggi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma.per gravi problemi cardiaci, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva in una clinica romana, villa Margherita. La famiglia ha mantenuto il massimo riserbo. Una carriera ricca, lunghissima, più di mezzo secolo in scena e sul set.80. L'articolo È, l’attore80Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - MediasetTgcom24 : E' MORTO GIGI PROIETTI - FedericaCalvia : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA https://t.… - PrimaldaZ : Gigi Proietti è morto. RIP -