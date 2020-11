Decide che non vuole più depilarsi: quello che succede al suo corpo fa venire i… (Di lunedì 2 novembre 2020) Arvida Byström è una la modella e artista svedese che ha deciso di non depilarsi più. Il motivo che l’ha spinta a dire addio alla ceretta è di carattere ideologico: Arvida vuole combattere stereotipi e luoghi comuni legati alla donna. Perché il gentil sesso deve sottostare a cliché come questo e, per esempio, non può Decidere autonomamente se avere i peli o meno? Per sostenere la sua ideologia ha posato per una campagna pubblicitaria mostrandosi con le gambe non depilate. Poi ha fatto lo stesso con le ascelle (basta dare un’occhiata alla foto in alto per avere un’idea della forza dell’immagine), scatenando così l’indignazione del web. In rete, infatti, la sua iniziativa non è stata accolta bene: per molti la donna dev’essere sempre ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 2 novembre 2020) Arvida Byström è una la modella e artista svedese che ha deciso di nonpiù. Il motivo che l’ha spinta a dire addio alla ceretta è di carattere ideologico: Arvidacombattere stereotipi e luoghi comuni legati alla donna. Perché il gentil sesso deve sottostare a cliché come questo e, per esempio, non puòre autonomamente se avere i peli o meno? Per sostenere la sua ideologia ha posato per una campagna pubblicitaria mostrandosi con le gambe non depilate. Poi ha fatto lo stesso con le ascelle (basta dare un’occhiata alla foto in alto per avere un’idea della forza dell’immagine), scatenando così l’indignazione del web. In rete, infatti, la sua iniziativa non è stata accolta bene: per molti la donna dev’essere sempre ...

CarloCalenda : Gli attacchi sulla mia famiglia, mettono in evidenza un punto preoccupante che non riguarda me. L’idea che una pers… - borghi_claudio : @sadecesen_2016 @KevGori @Stella01961507 @boni_castellane Non cade il governo per un blitz su una singola votazione… - giroditalia : ??? @taogeoghegan - @INEOSGrenadiers “It’s a super stage, soo looking forward to it. Yeah, the road up to Sestri… - lorysem : Tifone in Filippine: quando il Fato decide che il Covid non sia abbastanza?? - SamaRosa70 : RT @GiuseppeNava3: #NonelArena la Moretti dal suo rassicurante caminetto da 15.000,00 euro al mese decide x la sorte dei commercianti e ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Decide che Il sarto vanta crediti mai riscossi e dopo anni decide che “Non si eseguono lavori per i catanzaresi” CatanzaroInforma Qual è la posta in gioco per gli Stati Uniti e per tutti noi

L’elettorato di questa superpotenza, per quanto in declino, non decide solo la politica interna degli Stati Uniti ma influenza in modo significativo anche la politica internazionale, compresa quella ...

Nuovo Dpcm di Conte: quali sono le novità in breve e come cambieranno le regole da mercoledì

Con la curva dei contagi che sale e registra nuovi picchi da settimane, il premier Conte ha deciso per una nuova stretta sulle misure anti-contagio. A dettare la linea però sarà l'indice Rt0 ...

L’elettorato di questa superpotenza, per quanto in declino, non decide solo la politica interna degli Stati Uniti ma influenza in modo significativo anche la politica internazionale, compresa quella ...Con la curva dei contagi che sale e registra nuovi picchi da settimane, il premier Conte ha deciso per una nuova stretta sulle misure anti-contagio. A dettare la linea però sarà l'indice Rt0 ...