Covid Regno Unito, William positivo ad aprile: lo tenne nascosto (Di lunedì 2 novembre 2020) Secondo alcune indiscrezioni dei tabloid del Regno Unito, il principe William risultò positivo al Covid-19 tenendolo nascosto: l’accusa. Secondo i medi della Gran Bretagna, il principe William risultò positivo al Covid-19 lo scorso aprile, riuscendo però a tenere segreta la notizia alla stampa. Ma nella giornata odierna, una fonte proveniente da Kensington Palace ha lanciato … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Secondo alcune indiscrezioni dei tabloid del, il principerisultòal-19 tenendolo: l’accusa. Secondo i medi della Gran Bretagna, il principerisultòal-19 lo scorso, riuscendo però a tenere segreta la notizia alla stampa. Ma nella giornata odierna, una fonte proveniente da Kensington Palace ha lanciato … L'articolo proviene da Inews.it.

LONDRA - Secondo BBC e il The Sun il Duca di Cambridge ha tenuto nascosta la diagnosi del Coronavirus per non diffondere il panico in un momento difficile per il Regno Unito. Il principe avrebbe manif ...

Il Principe William sarebbe risultato positivo al Coronavirus ad aprile, ma la notizia sarebbe emersa soltanto ora per non destare clamore.

