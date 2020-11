Covid-19 | tornano le file davanti ai supermercati per paura di un possibile lockdown

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 novembre 2020) Si diffonde lain Italia per un nuovoe a farne le “spese” sono i. Ricominciano lee si stima un aumento della clientela in media del 20% per fare scorte alimentari. E’ quanto si apprende da un monitoraggio della Coldiretti. Ciò che i cittadini cercano di più sono prodotti di base della dieta alimentare come frutta e verdura ma anche pasta, riso, uova, farina, zucchero, salumi, formaggi e vino da mettere in dispensa per fare scorte. “L’approvvigionamento alimentare – ha sottolineato Coldiretti – è assicurato in Italia grazie al lavoro di 740mila aziende agricole e stalle, 70mila imprese di lavorazione alimentare e una capillare rete di distribuzione con 230mila punti vendita tra negozi, ...