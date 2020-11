Covid-19 e pandemia, il diritto fondamentale ad essere informati (Di lunedì 2 novembre 2020) Viviamo uno dei momenti più difficili della nostra storia. Diminuiscono progressivamente le certezze sul futuro, e in una situazione di dissonanza cognitiva globale non possiamo esercitare in alcun modo il nostro fondamentale diritto ad essere correttamente informati su che cosa stia accadendo. Il virus viene infatti gestito mediaticamente come una notizia di cronaca da spettacolarizzare, che occupa in modo totalizzante ogni spazio informativo. Gli input che riceviamo sono contraddittori e confusi, per una pletora di fonti, una davvero sproporzionata stratificazione di competenze scientifiche e settoriali, una straordinaria debolezza della scienza e della migliore conoscenza. Lo smarrimento, la sfiducia, gli interrogativi irrisolti paradossalmente crescono, anziché vedere soddisfatto, con il minimo sindacale, il ... Leggi su leurispes (Di lunedì 2 novembre 2020) Viviamo uno dei momenti più difficili della nostra storia. Diminuiscono progressivamente le certezze sul futuro, e in una situazione di dissonanza cognitiva globale non possiamo esercitare in alcun modo il nostroadcorrettamente informati su che cosa stia accadendo. Il virus viene infatti gestito mediaticamente come una notizia di cronaca da spettacolarizzare, che occupa in modo totalizzante ogni spazio informativo. Gli input che riceviamo sono contraddittori e confusi, per una pletora di fonti, una davvero sproporzionata stratificazione di competenze scientifiche e settoriali, una straordinaria debolezza della scienza e della migliore conoscenza. Lo smarrimento, la sfiducia, gli interrogativi irrisolti paradossalmente crescono, anziché vedere soddisfatto, con il minimo sindacale, il ...

AnnalisaChirico : L’età media dei decessi Covid è 82 anni, in 3 casi su 4 sono pazienti con altre malattie. Per fronteggiare la pande… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Nella sede veneziana Oms un gruppo di ricercatori lavora durante la pandemia a un doss… - emergency_ong : ????NAPOLI: questa mattina le prime consegne dei pacchi di cibo e beni di prima necessità nei quartieri di Soccavo e… - rinaldodinino : PANDEMIA DA COVID 19 CINESE: questa per il cdx è stata sicuramente una bruttissima caduta umana , politica, social… - dawac72 : RT @antondepierro: Un capolavoro assoluto che mette a nudo tutta l'inadeguatezza di #Salvini e fa comprendere cos'ha fatto per prevenire la… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid pandemia Covid e misure anti-pandemia, braccio di ferro sull’orario del coprifuoco La Stampa Tredicenne positivo al Covid-19 dormiva in auto a Perugia per non contagiare la famiglia: la loro casa è troppo piccola per isolarlo

Dormiva in macchina per non contagiare la sua famiglia. Viene da Perugia la storia di un ragazzino di soli 13 anni, risultato positivo al Covid-19, che non ha trovato altra soluzione se non spostarsi ...

Pizzarotti guida la rivolta dei sindaci, lettera appello a Conte: “Sostegni per gestire la pandemia nei Comuni”

Gli amministratori locali chiedono aiuti per «milioni di italiani finiti in povertà o rimasti soli perché il Covid sta portando via intere famiglie» ...

Dormiva in macchina per non contagiare la sua famiglia. Viene da Perugia la storia di un ragazzino di soli 13 anni, risultato positivo al Covid-19, che non ha trovato altra soluzione se non spostarsi ...Gli amministratori locali chiedono aiuti per «milioni di italiani finiti in povertà o rimasti soli perché il Covid sta portando via intere famiglie» ...