"Così ci ammazzate". Ristoratori sulle barricate, sit-in a piazza del Popolo (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono sul piede di guerra i Ristoratori che oggi si sono ritrovati a piazza del Popolo, nel cuore di Roma, per protestare contro i Dpcm del govermo. La manifestazione è stata organizzata da Italian Hospitality Network - IHN, associazione nata durante il lockdown per portare avanti le istanze di oltre 400 realtà tra enoteche, bar, ristoranti e mescite. In piazza manifestanti anche da Asti, Milano, Modena, Pescara, Napoli, Lecce. "Aiuti sono stati promessi, ma come già successo in passato, oggi non sembrano sufficienti o accessibili a tutti" spiegano gli organizzatori. "Se muoriamo di fame noi cucineremo voi", "Se mi chiudi mi uccidi" alcuni degli slogan presenti sugli striscioni dei manifestanti.

