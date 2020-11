Champions: Conte, non firmo per nessun risultato (Di lunedì 2 novembre 2020) MILANO, 02 NOV - "Non firmerei per nessun risultato prima di una partita. Si tratta di avere una nostra fisionomia e idea. Abbiamo grandissimo rispetto del Real ma vogliamo giocarci le nostre carte, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 2 novembre 2020) MILANO, 02 NOV - "Non firmerei perprima di una partita. Si tratta di avere una nostra fisionomia e idea. Abbiamo grandissimo rispetto del Real ma vogliamo giocarci le nostre carte, ...

tuttosport : Intervista esclusiva ad #Amoruso: '#Zidane favorito su #Conte, e un giorno tornerà alla #Juve' - DiMarzio : #RealMadridInter, le probabili scelte di #Conte #UCL - Inter : CONFERENZA-??-Da Kiev le parole di Conte e Lautaro alla vigilia di Champions League#ShakhtarInter #UCL - interliveit : #RealInter, #Vidal 'difende' #Conte: '“Chi dice che non ha più voglia di vincere, non lo conosce. Ne ha più adesso… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Inter, Conte: 'Non ci faremo mettere all'angolo dal Real' -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Conte Champions: Conte, non firmo per nessun risultato La Gazzetta del Mezzogiorno Conte “Rispettiamo il Real ma ci giochiamo le nostre carte”

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Firmare per un pari? Non posso firmare per un risultato ancora prima di giocare. E’ una partita molto importante, abbiamo grande rispetto del Real Madrid ma vogliamo gio ...

Conte: "Ho rifiutato il Real Madrid in passato e vi spiego perché. Ora penso solo all'Inter"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, si è proiettato alla prossima sfida di Champions League contro il Real Madrid allenato da Zinedine Zidane.

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Firmare per un pari? Non posso firmare per un risultato ancora prima di giocare. E’ una partita molto importante, abbiamo grande rispetto del Real Madrid ma vogliamo gio ...Antonio Conte, allenatore dell'Inter, si è proiettato alla prossima sfida di Champions League contro il Real Madrid allenato da Zinedine Zidane.