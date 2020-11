Bici e monopattini: domani è il “click day” per i bonus del Governo (Di lunedì 2 novembre 2020) Mentre l’Italia corre verso il nuovo dpcm, domani scattano i bonus previsti per l’acquisto di Bici e monopattini. Parliamo di incentivi fino a 500 euro per l’acquisti di beni legati alla mobilità sostenibile. Per questo il Governo ha messo a disposizione un sito dal quale sarà possibile collegarsi domani a partire dalle ore 9. Il bonus verrà erogato a seconda dell’inserimento della richiesta , ecco cosa c’è da sapere. Quanto vale il bonus e cosa bisogna fare Il bonus copre al massimo 5oo euro e fino al 60% della spesa sostenuta per gli acquisti che vanno dal 4 maggio al 31 dicembre. Quali? Biciclette, anche assistite (elettriche), monopattini, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 novembre 2020) Mentre l’Italia corre verso il nuovo dpcm,scattano iprevisti per l’acquisto di. Parliamo di incentivi fino a 500 euro per l’acquisti di beni legati alla mobilità sostenibile. Per questo ilha messo a disposizione un sito dal quale sarà possibile collegarsia partire dalle ore 9. Ilverrà erogato a seconda dell’inserimento della richiesta , ecco cosa c’è da sapere. Quanto vale ile cosa bisogna fare Ilcopre al massimo 5oo euro e fino al 60% della spesa sostenuta per gli acquisti che vanno dal 4 maggio al 31 dicembre. Quali?clette, anche assistite (elettriche),, ...

