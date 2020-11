Attentato a Vienna, spari ed esplosioni in diversi punti della città. Nei video postati in rete i terroristi in azione e la caccia all’uomo (Di martedì 3 novembre 2020) Un attacco terroristico su larga scala sta interessando in queste ore la città di Vienna. Sono almeno sei le zone prese di mira e sono stati confermati sette decessi e diversi feriti. Tra i morti ci sarebbe anche un Attentatore e un altro uomo sarebbe stato arrestato. La polizia sta setacciando l’intera città, fermando diverse persone. I video postati in rete mostrano scene di violenza, persone armate che si aggirano per le strade, poi l’imponente caccia all’uomo. L'articolo Attentato a Vienna, spari ed esplosioni in diversi punti della città. Nei video ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Un attaccoco su larga scala sta interessando in queste ore la città di. Sono almeno sei le zone prese di mira e sono stati confermati sette decessi eferiti. Tra i morti ci sarebbe anche unre e un altro uomo sarebbe stato arrestato. La polizia sta setacciando l’intera città, fermando diverse persone. Iinmostrano scene di violenza, persone armate che si aggirano per le strade, poi l’imponenteall’uomo. L'articoloedincittà. Nei...

