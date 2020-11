Tennis, la nuova classifica ATP di Lorenzo Sonego. Possibile testa di serie agli Australian Open 2021! (Di domenica 1 novembre 2020) Lorenzo Sonego ci ha provato, ma nella sua prima finale di un ATP 500 a Vienna (Austria) contro il top-10 Andrey Rublev c’era davvero poco da fare. Il russo si è confermato il Tennista più in forma in questo momento nel circuito e l’ha confermato in questo atto finale, concluso con 23 vincenti e appena 13 errori. Resta però la bontà del torneo del nostro portacolori che, da lucky loser, si è regalato la settimana più bella della propria carriera, eliminando nel suo percorso il n.1 del mondo Novak Djokovic e sciorinando un Tennis di alto profilo. Riavvolgendo il nastro, mai il torinese si era spinto a tanto sul cemento e questo resta anche guardando a quello che potrà a fare la prossima settimana a Parigi-Bercy, dove eventualmente potrebbe guadagnare ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020)ci ha provato, ma nella sua prima finale di un ATP 500 a Vienna (Austria) contro il top-10 Andrey Rublev c’era davvero poco da fare. Il russo si è confermato ilta più in forma in questo momento nel circuito e l’ha confermato in questo atto finale, concluso con 23 vincenti e appena 13 errori. Resta però la bontà del torneo del nostro portacolori che, da lucky loser, si è regalato la settimana più bella della propria carriera, eliminando nel suo percorso il n.1 del mondo Novak Djokovic e sciorinando undi alto profilo. Riavvolgendo il nastro, mai il torinese si era spinto a tanto sul cemento e questo resta anche guardando a quello che potrà a fare la prossima settimana a Parigi-Bercy, dove eventualmente potrebbe guadagnare ...

Lorenzo Sonego ci ha provato, ma nella sua prima finale di un ATP 500 a Vienna (Austria) contro il top-10 Andrey Rublev c’era davvero poco da fare. Il russo si è confermato il tennista più in forma i ...

