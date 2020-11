Spinazzola-Pedro e la Roma batte 2-0 la Fiorentina

(Di domenica 1 novembre 2020)– Archiviato il deludente pareggio interno ottenuto giovedì in Europa League contro il Cska Sofia, lariceve all’Olimpico ladi Iachini, una squadra ancora tra luci e ombre in cerca di continuità. Dopo il turnover di Coppa, Fonseca schiera nuovamente la formazione titolare. Ci prova Castrovilli Dopo appena un minuto di gioco nitida occasione da rete per i viola: Veretout si fa scippare il pallone al limite dell’area, Ribery appoggia all’indietro per Castrovilli il quale controlla e lascia partire un destro accompagnato da Mirante sul fondo. Affondo e goal diDopo aver lasciato agli ospiti il pallino del gioco nei primi dieci minuti abbondanti, sale in cattedra la squadra di Fonseca. Rinvio dal fondo di Mirante, Lirola e Quarta bucano ...

SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: 'Forza Roma': Perché i giallorossi hanno battuto 2-0 la Fiorentina con gol di Spinazzola e Pedro nel match valevole per… - FGiallorossa : Vittoria di carattere, contro tutti, la Roma così ci piace! #RomaFiorentina #ASR #ASRoma #Roma #Pedro #Spinazzola… - VoceRomane : #RomaFiorentina 2-0 ?????????? ?? #pedro: un altro pianeta ???? #Pellegrini: bentornato tra noi ???? #Mancini: una roccia in… - QdSit : La Roma batte 2-0 la Fiorentina, decidono Spinazzola e Pedro #qds #qdsnotizie - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #RomaFiorentina 2-0: #Spinazzola e #Pedro inguaiano #Iachini ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola Pedro

Al 95' Lopez raddoppia. All'Olimpico buon ritmo giallorosso e Spinazzola in gol al 12'.Viola blandi e al 70' Pedro raddoppia in contropiede. La Roma controlla.Al 90' espulso Quarta e partita che non ...Roma-Fiorentina 2-0, sintesi, gol e highlights. Reti di Spinazzola e Pedro, tre punti per Fonseca La Roma supera la Fiorentina in casa all'Olimpico per ...