Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo | l’addio che commuove tutti | “Lei avrebbe voluto così”

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 1 novembre 2020) In un notevole esempio di professionalità,si è dunque presentata in prima persona a, per portare a casa un episodio fondamentale nelle ore più difficili della sua vita. Pochi giorni fa infatti la conduttrice dovette fare i conti con la scomparsa della madre Gemma, venuta a mancare improvvisamente nel pieno dell’attività lavorativa della figlia. Superato il dolore, la presentatrice è andata dunque in onda, a poche ore dalla terribile notizia, assicurando la solita vittoria in termini di ascolti al suo talk del sabato. A poche ore dalla morte della madre,va in tv eil pubblico: “Non si perdeva una puntata di...