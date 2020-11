Post Spezia-Juventus | le dichiarazioni di Pirlo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 1 novembre 2020) Nell’ immediato, il tecnico dei bianconeri, Andrea, ha commentato in conferenza stampa il ritorno alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi.: Cosa ha dichiarato? “Abbiamo fatto una buona partita, dovevamo essere più cattivi nel primo tempo, dove dovevamo chiuderla, abbiamo creato tanto, ma quando non chiudi le partite rimangono sempre aperte e poi contro chiunque rischi di tenere in ballo una partita che poteva essere già essere ampiamente chiusa. Però nel secondo tempo siamo entrati bene in campo, con la voglia di vincere la partita e Cristiano Ronaldo ci ha dato una mano”. “Abbiamo cambiato schieramento anche per l’atteggiamento dello ...