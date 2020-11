LIVE Italia-Inghilterra 0-21, Sei Nazioni 2020 rugby femminile in DIRETTA: avvio di partita a senso unico (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32′ La trasformazione è semplicissima per la britannica, 0-21. 31′ Cambio d’angolo spettacolare di Scarratt che si apre il campo e vola a marcare altri cinque punti, 0-19. 28′ Gran salvataggio di Furlan che con una super presa alta evita una meta, c’era però un vantaggio per l’Inghilterra. 27′ Inghilterra nei 22 Italiani. 25′ Da un po’ di minuti si resta a centrocampo con possesso britannico. 22′ Stiamo sbagliando troppi passaggi nei momenti decisivi, vita facile per l’Inghilterra. 18′ Buona la conversione di Scarratt, 0-14. 17′ Meta di Cleall con un pick and go, 0-12. 16′ Mischia in favore dell’Inghilterra a ridosso dei 5 ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32′ La trasformazione è semplicissima per la britannica, 0-21. 31′ Cambio d’angolo spettacolare di Scarratt che si apre il campo e vola a marcare altri cinque punti, 0-19. 28′ Gran salvataggio di Furlan che con una super presa alta evita una meta, c’era però un vantaggio per l’. 27′nei 22ni. 25′ Da un po’ di minuti si resta a centrocampo con possesso britannico. 22′ Stiamo sbagliando troppi passaggi nei momenti decisivi, vita facile per l’. 18′ Buona la conversione di Scarratt, 0-14. 17′ Meta di Cleall con un pick and go, 0-12. 16′ Mischia in favore dell’a ridosso dei 5 ...

XFactor_Italia : anche noi come @MarroneEmma dopo tutte le emozioni del Live di ieri sera ?? #XF2020 - XFactor_Italia : Gli Under Uomini di @MarroneEmma sono molto diversi tra loro e pronti a lavorare al massimo con il loro giudice ??… - XFactor_Italia : prepariamoci al primo Live di #XF2020 insieme ai giudici e ai concorrenti con 'X FACTOR 2020 - THE ROAD TO X FACTOR… - zazoomblog : LIVE Italia-Inghilterra 0-7 Sei Nazioni 2020 rugby femminile in DIRETTA: subito in vantaggio le britanniche -… - FedeTrittoItaly : RT @DiSantita: MINISTERO DI RAVVEDIMENTO E SANTITÀ ITALIA - live via -