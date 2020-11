Le zone rosse in quattro regioni e lo stop agli spostamenti territoriali (Di domenica 1 novembre 2020) Il governo lavora ai criteri per le chiusure tra zone ad alta trasmissione del virus. Allo studio una stretta che riguarderà le attività commerciali e le risorse per creare i Covid Hospital Leggi su today (Di domenica 1 novembre 2020) Il governo lavora ai criteri per le chiusure traad alta trasmissione del virus. Allo studio una stretta che riguarderà le attività commerciali e le risorse per creare i Covid Hospital

Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Novembre: Zone rosse, l’ultimo appello alle Regioni. Conte: “Agite, o chiudo… - Corriere : ?? Convocato d'urgenza il Cts: in arrivo stretta su negozi e 'zone rosse' - pavluca : RT @ilmanifesto: ONDATA E RITORNO #IManifesto in edicola oggi Il virus accelera, ieri oltre 31mila nuovi contagiati e 297 decessi. Il gov… - TerrinoniL : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Novembre: Zone rosse, l’ultimo appello alle Regioni. Conte: “Agite, o chiudo… -