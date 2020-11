Juventus, l’Inter pareggia col Parma e serve l’assist per il sorpasso (Di domenica 1 novembre 2020) La Juventus oggi ha una buona occasione per sorpassare l’Inter in classifica che è stata bloccata sul 2-2 in casa con il Parma. I nerazzurri hanno raggiunto il pareggio nelle battute finali, con Perisic, evitando così la sconfitta e servendo un ghiotto assist ai bianconeri per effettuare il sorpasso, in caso di vittoria contro lo Spezia. Il sorpasso potrebbe diventare addirittura doppio se nel match del San Paolo, tra Napoli e Sassuolo, una delle due squadre dovesse perdere rimanendo così a 11 punti. Certo è che siamo solo alla sesta giornata e che le squadre sono ancora in rodaggio, ma spesso le prime giornate possono risultare decisive, e poi si sa che chi ben comincia… LEGGI ANCHE: Spezia-Juventus: Chiellini no, Rabiot forse e ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 1 novembre 2020) Laoggi ha una buona occasione per sorpassare l’Inter in classifica che è stata bloccata sul 2-2 in casa con il. I nerazzurri hanno raggiunto il pareggio nelle battute finali, con Perisic, evitando così la sconfitta endo un ghiotto assist ai bianconeri per effettuare il, in caso di vittoria contro lo Spezia. Ilpotrebbe diventare addirittura doppio se nel match del San Paolo, tra Napoli e Sassuolo, una delle due squadre dovesse perdere rimanendo così a 11 punti. Certo è che siamo solo alla sesta giornata e che le squadre sono ancora in rodaggio, ma spesso le prime giornate possono risultare decisive, e poi si sa che chi ben comincia… LEGGI ANCHE: Spezia-: Chiellini no, Rabiot forse e ...

