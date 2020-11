Giuseppe Fiorello: “Gli Orologi del Diavolo è un serie crime che non ha nulla da invidiare alle serie internazionali” (Di domenica 1 novembre 2020) Giuseppe Fiorello tornerà su Rai 1 con una nuova serie in 4 puntate, dal titolo Gli Orologi del Diavolo, un action crime tratto dall’omonimo libro di Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo, a partire da lunedì 2 novembre 2020. Gli Orologi del Diavolo racconterà la difficile storia, realmente accaduta, di un uomo comune diventato, per caso, un infiltrato in un’organizzazione criminale di narcotrafficanti, che perde tutto per fare la cosa più giusta. Marco Merani, il personaggio interpretato dall’attore siciliano, è ispirato, appunto, a Gianfranco Franciosi. Nell’incontro con la stampa, al quale era presente anche TvBlog, Giuseppe Fiorello ha ... Leggi su tvblog (Di domenica 1 novembre 2020)tornerà su Rai 1 con una nuovain 4 puntate, dal titolo Glidel, un actiontratto dall’omonimo libro di Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo, a partire da lunedì 2 novembre 2020. Glidelracconterà la difficile storia, realmente accaduta, di un uomo comune diventato, per caso, un infiltrato in un’organizzazione criminale di narcotrafficanti, che perde tutto per fare la cosa più giusta. Marco Merani, il personaggio interpretato dall’attore siciliano, è ispirato, appunto, a Gianfranco Franciosi. Nell’incontro con la stampa, al quale era presente anche TvBlog,ha ...

