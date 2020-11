Gigi Proietti è in terapia intensiva, condizioni molto gravi (Di lunedì 2 novembre 2020) L’apprezzato attore romano Gigi Proietti, ricoverato da circa 2 settimane in un ospedale nella capitale a causa di problemi cardiaci già noti, sarebbe attualmente in condizioni molto gravi: lo ha comunicato l’edizione online del quotidiano Il Tempo, che giusto 10 anni fa rese noto un altro ricovero per lo stesso motivo, anche se all’epoca l’attore ne uscì senza particolari problemi dopo neanche una settimana. Giusto domani compirà 80 anni, apprezzatissimo comico, attore di teatro e cinematografico è uno dei volti maggiormente riconoscibili della comicità e della romanità. Gigi Proietti è in terapia intensiva, condizioni ... Leggi su giornal (Di lunedì 2 novembre 2020) L’apprezzato attore romano, ricoverato da circa 2 settimane in un ospedale nella capitale a causa di problemi cardiaci già noti, sarebbe attualmente in: lo ha comunicato l’edizione online del quotidiano Il Tempo, che giusto 10 anni fa rese noto un altro ricovero per lo stesso motivo, anche se all’epoca l’attore ne uscì senza particolari problemi dopo neanche una settimana. Giusto domani compirà 80 anni, apprezzatissimo comico, attore di teatro e cinematografico è uno dei volti maggiormente riconoscibili della comicità e della romanità.è in...

fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - Corriere : Gigi Proietti ricoverato: è grave - Adnkronos : +++Teatro: Gigi Proietti ricoverato d'urgenza in clinica romana+++ - Spettakolo_mag : Gravissimo #gigiproietti. Il noto attore è in terapia intensiva, in seguito a problemi cardiaci. - emanuelmme1 : RT @tempoweb: #gigiproietti in terapia intensiva, è gravissimo -