Gazzetta | l’allergia di Ronaldo alle panchine Prima di oggi è successo solo tre volte tutte con Allegri

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 1 novembre 2020) Cristianoè tornato negativo al Covid. Pirlo ha dichiarato, ieri, in conferenza stampa, checontro lo Spezia partirà dalla panchina. Spezia che, ricorda ladello Sport, ha4 punti in meno della Juventus vincitrice di nove scudetti di fila oltre che un monte stipendi che è un terzo delingaggio di Cr7. “Sono altri numeri, quelli relativi agli ingaggi, che danno di più l’idea dell’abisso che c’è tra le due società. In realtà ne basta uno: per arrivare allo stipendio annuale di Cristiano(31 milioni di euro) bisogna prendere il monte stipendi di tutta la rosa dello Spezia (10,25) e moltiplicarlo per tre. CR7 è il giocatore più pagato del nostro campionato, il club ...