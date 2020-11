FORMAZIONI Roma Fiorentina | le scelte degli allenatori

(Di domenica 1 novembre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.(3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Callejon. Allenatore: Iachini. Leggi su Calcionews24.com

