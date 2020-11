Fondi, posti letto, infermieri e... Il disastro Covid causato dai tagli (Di domenica 1 novembre 2020) Nel 1980 avevamo 922 posti per malati acuti ogni centomila abitanti, oggi siamo arrivati a 275. Al di sotto di Paesi come la Serbia, la Slovacchia, Bulgaria e Grecia Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 1 novembre 2020) Nel 1980 avevamo 922per malati acuti ogni centomila abitanti, oggi siamo arrivati a 275. Al di sotto di Paesi come la Serbia, la Slovacchia, Bulgaria e Grecia Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Fondi, posti letto, infermieri e... Il disastro Covid causato dai tagli - News_24it : LATINA- Il Goretti potrebbe non reggere l'ondata di contagiati da Covid .180 posti letto potrebbero none essere suf… - marco63798360 : @ItaliaViva @matteorenzi @TeresaBellanova Certo.....Come se oggi prendiamo il MES è da domani ci saranno il doppio… - sbotta71 : I numeri se non sono capiti sono solo numeri. Purtroppo nessuno racconta che c’è una gara a descrivere situazioni t… - mmm19510 : @NapoliCapitale Essendo un prodotto di qualità che ha mercato e se aiutato può generare nuovi posti di lavoro, gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi posti Intascano 50mila euro di fondi per creare posti di lavoro ma li usano per altre attività: madre e figlio nei guai L'Occhio di Salerno