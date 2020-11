Festa in casa con musica ad alto volume: intervengono i vigili (Di domenica 1 novembre 2020) Fine settimana di massima attenzione per la polizia locale di Treviso: i controlli su strada non hanno portato a particolari segnalazioni dal momento che la nebbia di questi giorni ha contribuito a ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 1 novembre 2020) Fine settimana di massima attenzione per la polizia locale di Treviso: i controlli su strada non hanno portato a particolari segnalazioni dal momento che la nebbia di questi giorni ha contribuito a ...

repubblica : Festa di Halloween clandestina in casa: 20 ragazzi denunciati a Milano - sweevtHL : RT @aR21ooo: Raga in un mondo di ipocriti come Kylie Jenner e Kim Kardashian che raccomandano di stare a casa per tutelare la propria salut… - CLaRosa7 : RT @ilmarziano1: Sono uscito di casa insieme alla signora del primo piano completamente struccata ed è da un'ora che cerco di convincere la… - _bieber_rauhl : RT @aR21ooo: Raga in un mondo di ipocriti come Kylie Jenner e Kim Kardashian che raccomandano di stare a casa per tutelare la propria salut… - festa_alessia : Inizio a sentire la pressione sociale raga va bene che stiamo insieme da tanto ma anche meno col chiedermi di matri… -