Elisabetta Gregoraci nel panico, Brosio spoilera che il GF Vip chiuderà a febbraio (Di domenica 1 novembre 2020) L'audio nella casa del Grande Fratello Vip pare non funzioni benissimo, visto che Paolo Brosio continua a non tenere conto dei consigli che gli aveva dato Alfonso Signorini. Dopo aver parlato ripetutamente di Covid, il giornalista ha mandato nel panico Elisabetta Gregoraci rivelandole che il GF Vip finirà a febbraio. Stando a quello che riporta blogtivvu il nuovo concorrente ieri sera avrebbe riportato ai coinquilini la notizia dell'allungamento del reality show di Canale 5. "Paolo ha detto la vera data di chiusura del programma, che si allunga di circa due mesi. Brosio (e forse anche Andrea Zelletta) si è lasciato scappare in casa la notizia che il Grande Fratello Vip non terminerà a dicembre bensì a febbraio.

