Coronavirus | Toti | ' non è più marzo | oggi più fastidio per misure ed economia stanca'

Roma, 1 nov. (Adnkronos) - "Stiamo affrontando una situazione complessa ma la stiamo affrontando non da impreparati come si vuole far passare, e sarebbe giusto dirlo e dircelo senza fare polemiche inutili". E' questo, secondo quanto si apprende, il ragionamento del governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante l'incontro con il Governo e i sindaci sulle misure da prendere per contrastare la pandemia. "Il clima nel Paese - ha detto - non è quello di marzo aprile, perché i numeri non sono di quella drammaticità né nel numero di terapie intensive né nei morti, ma l'economia è molto più stanca e se le misure restrittive erano prese come un atto di ...

