Calano contagi e vittime, ma aumentano i ricoveri in terapia intensiva (Di domenica 1 novembre 2020) AGI - Secondo l'odierno bollettino della Protezione civile i casi di Covid registrati sono in diminuzione rispetto a ieri, ma con una sostanziale riduzione dei tamponi effettuati. Oggi, infatti, i positivi sono 29.907, contro i 31.758 registrati ieri (-1.851). I decessi sono 208, a fronte dei 297 di ieri (-89). I tamponi effettuati sono 183.457, con una differenza rispetto a quelli effettuati ieri di 32.429. aumentano di 96 i ricoverati in terapia intensiva rispetto a ieri, con oggi in tutto 1.939. Anche i ricoveri ordinari sono in aumento (+936) rispetto ai dati del giorno precedente, portando il totale a 18.902. È quanto risulta dal bollettino odierno della protezione civile. Sale al 16,30% dunque la percentuale positivi-tamponi rispetto a ieri (14,7%). I guariti dal Covid rispetto a ieri sono ... Leggi su agi (Di domenica 1 novembre 2020) AGI - Secondo l'odierno bollettino della Protezione civile i casi di Covid registrati sono in diminuzione rispetto a ieri, ma con una sostanziale riduzione dei tamponi effettuati. Oggi, infatti, i positivi sono 29.907, contro i 31.758 registrati ieri (-1.851). I decessi sono 208, a fronte dei 297 di ieri (-89). I tamponi effettuati sono 183.457, con una differenza rispetto a quelli effettuati ieri di 32.429.di 96 i ricoverati inrispetto a ieri, con oggi in tutto 1.939. Anche iordinari sono in aumento (+936) rispetto ai dati del giorno precedente, portando il totale a 18.902. È quanto risulta dal bollettino odierno della protezione civile. Sale al 16,30% dunque la percentuale positivi-tamponi rispetto a ieri (14,7%). I guariti dal Covid rispetto a ieri sono ...

fattoquotidiano : Coronavirus, in Francia calano i contagi: sono 35mila, 10mila in meno rispetto a 7 giorni fa. Australia: zero casi… - fattoquotidiano : Coronavirus, scontri tra manifestanti e polizia in Spagna: decine di arresti. In Francia calano i contagi: sono 35m… - Agenzia_Ansa : #Covid Calano i #contagi, oltre 4 mila in meno ma sono stati effettuati 40mila tamponi in meno. Aumentano le vittim… - Agenzia_Italia : Calano contagi e vittime, ma aumentano i ricoveri in terapia intensiva - robertocosta_ge : RT @sulsitodisimone: Calano contagi e vittime, ma aumentano i ricoveri in terapia intensiva -