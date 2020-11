Antonella Elia e il suo fascino esplosivo (Di domenica 1 novembre 2020) Antonella Elia-photo credits: Instagram Nata il 1° novembre 1963, Antonella Elia compie oggi 57 anni. La vispa opinionista del Grande Fratello Vip ha iniziato la sua carriera come showgirl. Entra nel mondo televisivo negli anni ’80, affianco di Corrado Mantoni, Fabrizio Frizzi e Raimondo Vianello. Antonella rilancia la sua popolarità con il reality L’isola dei Famosi, uscendone vincitrice. Nel 2019 invece partecipa come concorrente al GF Vip 2019, in cui conferma la sua personalità sanguigna. Nel 2020 la incontriamo al reality Temptation Island e poi come opinionista fissa del Gf Vip affianco di Alfonso Signorini e Pupo. Proprio in queste occasioni l’Elia evidenzia la verve che l’ha sempre contraddistinta. Perfettamente in linea con il suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020)-photo credits: Instagram Nata il 1° novembre 1963,compie oggi 57 anni. La vispa opinionista del Grande Fratello Vip ha iniziato la sua carriera come showgirl. Entra nel mondo televisivo negli anni ’80, affianco di Corrado Mantoni, Fabrizio Frizzi e Raimondo Vianello.rilancia la sua popolarità con il reality L’isola dei Famosi, uscendone vincitrice. Nel 2019 invece partecipa come concorrente al GF Vip 2019, in cui conferma la sua personalità sanguigna. Nel 2020 la incontriamo al reality Temptation Island e poi come opinionista fissa del Gf Vip affianco di Alfonso Signorini e Pupo. Proprio in queste occasioni l’evidenzia la verve che l’ha sempre contraddistinta. Perfettamente in linea con il suo ...

rainonmega : RT @vincycernic95: Non so se tutti sono pronti per questa conversazione ma Antonella Elia nelle ultime puntate è diventata una delle miglio… - rainonmega : RT @_g_thoughts_: Elisabetta si lamenta delle parole volgari che usa Antonella Elia perché il figlio è a casa a guardarla Intanto lei che… - Frances20439089 : Conosco Molti Furfanti Che Non Fanno I Moralisti Ma Non Conosco Nessun Moralista Che Non Sia Un Furfante ( Indro Mo… - GossipItalia3 : Tanti auguri a Antonella Elia! La showgirl compie 57 anni #gossipitalianews - veracegossip : Antonella Elia a cuore aperto : Non rinuncio mai ad essere me stessa mi piace la verità e non ho paura di urlarla.… -