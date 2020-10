Sean Connery | un’icona mondiale dell’intelligence Il ritratto di Caligiuri

(Di sabato 31 ottobre 2020) Interpretando il personaggio di 007,ha contribuito in modo determinante a rendere popolare l’attività dei Servizi segreti. James Bond è stato inventato negli anni Cinquanta da una spia vera qual era stata Ian Fleming durante la seconda guerra. E sebbene la fantasia sullo schermo, sopratutto nei primi anni, sembrava prevalere sulla realtà, il ruolo dell’agente segreto interpretato darappresenta un’icona assoluta del nostro tempo con la quale si identifica la funzione dell’intelligence, determinante per la sicurezza e il benessere di tutti gli Stati. Non è casuale che la saga più longeva della storia del cinema sia quella di James Bond, dove a volte si è anticipata la realtà. Basti pensare agli ...

Roma, 31 ottobre 2020 - "Una persona semplice e molto alla mano. Non mi corteggiò mai, ma diventammo amici per sempre". A poche ore dalla notizia della morte di Sean Connery, Gina Lollobrigida tratteg ...L'attrice ricorda l'attore con cui girò 'La donna di paglia' nel 1964 quando non era ancora famoso e lei per contratto approvò ...