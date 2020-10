Need for Speed Hot Pursuit Remastered: Svelati i contenuti (Di sabato 31 ottobre 2020) Stellar Entertainment ha svelato quest’oggi tutti i contenuti che saranno presenti fin dal lancio nella Remastered di Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Scopriamoli insieme. I contenuti di Need For Speed Hot Pursuit Remastered Nel gioco troverete quanto segue: Tutti i contenuti del gioco orgiinale con tanto di DLC contenuti inediti per la modalità Carriera, i quali aumentano di 6 ore la longevità del gioco 30 sfide originali2 modalità di inseguimento: Corsa agli Armamenti e Ricercato numero 5 pacchetti di contenuti scaricabili: Ribelli SCPD, Supersportive, Armati e Pericolosi, Lamborghini Indomabili e Porsche ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 31 ottobre 2020) Stellar Entertainment ha svelato quest’oggi tutti iche saranno presenti fin dal lancio nelladiforHot. Scopriamoli insieme. IdiForHotNel gioco troverete quanto segue: Tutti idel gioco orgiinale con tanto di DLCinediti per la modalità Carriera, i quali aumentano di 6 ore la longevità del gioco 30 sfide originali2 modalità di inseguimento: Corsa agli Armamenti e Ricercato numero 5 pacchetti discaricabili: Ribelli SCPD, Supersportive, Armati e Pericolosi, Lamborghini Indomabili e Porsche ...

