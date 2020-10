Inter-Parma, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021 (Di sabato 31 ottobre 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Inter-Parma, match valido per la sesta giornata di Serie A 2020/2021. Al Meazza i nerazzurri provano a sfatare il tabù ducale, visto che sono ben quattro le sfide dirette consecutive senza vittorie in casa a fronte di sette precedenti vittorie di fila. Calcio d’inizio alle ore 18 di sabato 31 ottobre, chi riuscirà ad avere la meglio? Inter-Parma sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Ile isu Skydi, match valido per la sesta giornata di. Al Meazza i nerazzurri provano a sfatare il tabù ducale, visto che sono ben quattro le sfide dirette consecutive senza vittorie in casa a fronte di sette precedenti vittorie di fila. Calcio d’inizio alle ore 18 di sabato 31 ottobre, chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile in diretta tv su SkyA con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Inter : ? | RICORDI Domani c'è #InterParma! Per caricarvi in vista del match abbiamo scelto questo pirotecnico 5-2, qui in… - SkySport : ULTIM'ORA INTER Risentimento agli adduttori coscia sinistra per Lukaku Salterà le partite contro Parma e Real Madri… - Gazzetta_it : #Inter, stop #Lukaku per un risentimento muscolare: salta il #Parma e forse anche il #Real - sportli26181512 : Probabili formazioni di Inter-Parma: Perisic in attacco con Lautaro: Nel secondo anticipo del sabato, i nerazzurri… - internewsit : Precedenti Inter-Parma: i nerazzurri e un successo mai così lontano - -