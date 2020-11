Il Barcellona non sa più vincere in Liga: 1-1 con l'Alaves (Di domenica 1 novembre 2020) VITORIA (SPAGNA) - Nuovo mezzo passo falso in campionato per il Barcellona , che archiviata la trionfale parentesi di Champions League di Torino, non va oltre all'1-1 a Mendizorroza, contro l' Alaves . Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 novembre 2020) VITORIA (SPAGNA) - Nuovo mezzo passo falso in campionato per il, che archiviata la trionfale parentesi di Champions League di Torino, non va oltre all'1-1 a Mendizorroza, contro l'

romeoagresti : ?? #CR7 non giocherà contro il Barcellona // CR7 will not play against Barcelona ?? #JuveBarça ??@GoalItalia - capuanogio : La #Juventus ha concluso la partita con il #Barcellona senza effettuare nemmeno un tiro in porta. In… - romeoagresti : #Pirlo: “Dobbiamo migliorare tanto nell’atteggiamento. E dobbiamo migliorare nella riconquista, essere più veementi… - Sport_Mediaset : #Barcellona, 'Se non ti sta bene, quella è la porta': #Setien-#Messi, un rapporto mai nato. #SportMediaset - ContinassaMech : @Enrico_ds27 Perché per ora real e Barcellona non si sono fatte sentire concretamente. Sulle cifre non sappiamo ancora nulla. -