Da medico a scrittore | Bulgakov si libera dei ricordi di gioventù

Nei mesi più terribili della prima guerra mondiale, quando l'emergenza sanitaria al fronte si era ormai fatta insostenibile, molti neolaureati in medicina furono costretti a sostituire negli ospedali di provincia i colleghi più anziani mobilitati in prima linea. Tra loro c'era anche il ventiquattrenne Michael Bulgakov, che nell'aprile 1916 dalle aule universitarie si ritrovò improvvisamente catapultato nel lazzaretto di Nikol'skoe, località sperduta e pressoché irraggiungibile, per gran parte dell'anno, causa l'impraticabilità delle strade. «Addio, addio per molto tempo, teatro Bol'šoj, …

Isabella Tobino ospite di "Petrarca" su Rai Tre La storia dell'ex manicomio e le testimonianze

Rai Tre si occupa di Mario Tobino e delle attività della Fondazione

