Bologna – Cagliari | i Felsinei tornano a vincere

(Di domenica 1 novembre 2020) Illotta e vince contro un buon. Gli ospiti trovano la rete del vantaggio al 15′ grazie alla zampata di Joao Pedro, ma vengono raggiunti sul finire di prima frazione da Barrow. Nella ripresa i sardi trovano il nuovo vantaggio con Simeone prima di subire l’uno-due di Soriano e Barrow. I padroni di casa riassaporano la vittoria dopo un avvio di stagione difficile, mentre ilsi ferma dopo un buon periodo. Quali sono le formazioni ufficiali di? Moduli offensivi per entrambe le squadre, che scendono in campo con il 4-2-3-1.Mihajlović conferma Skorupski e manda in campo il pacchetto difensivo De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Hickey. In mediana agiranno Schouten e Svanberg, mentre sulla trequarti spazio a Orsolini, Soriano e Barrow. ...