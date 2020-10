Attentati Nizza | il terrorismo cambia strategia Ora la chiave di volta sta nell’integrazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 ottobre 2020) Erano ampiamente previste delle reazioni alle parole pronunciate dal presidente francese Emmanuel Macron in riferimento alla crisi dell’islamismo, crisi che si sta pienamente dimostrando con la recrudescenza della violenza e dell’intolleranza. Un punto che bisogna subito sottolineare è che queste tematiche hanno da sempre scatenato reazioni e dibattiti accesi. Probabilmente la situazione che stiamo vivendo, cioè il conflitto interreligioso, oggi è viziata da un altro fattore: la manipolazione politica da parte di uno stato esterno all’Europa, nella fattispecie della Turchia. Questo paese negli ultimi mesi si è reso protagonista di diversi fatti e azioni, sia in ambito internazionale che interno. Dal punto di vista internazionale sono da rimarcare le azioni di politica estera in scenari quali Libia, Siria e più in generale Mediterraneo ...