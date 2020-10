Addio a una leggenda: è morto Sean Connery, il primo 007. I (Di sabato 31 ottobre 2020) Sir Sean Connery , leggendario attore scozzese che fu il più celebre volto cinematografico di James Bond nella saga 007, è morto all'età di 90 anni. L'attore nato a Edinburgo, in Scozia,convinto ... Leggi su globalist (Di sabato 31 ottobre 2020) Sirrio attore scozzese che fu il più celebre volto cinematografico di James Bond nella saga 007, èall'età di 90 anni. L'attore nato a Edinburgo, in Scozia,convinto ...

Agenzia_Ansa : E' morto Sean Connery, addio ad una leggenda del #cinema #seanconnery #connery #007 #ANSA - trash_italiano : 'eh lo sanno tutti', non è che rimango stupito eh. Ma parlandone, magari si arriva al punto di inserire una verific… - brandobenifei : Addio #SeanConnery. Ci lascia un interprete poliedrico e icona contemporanea, da 007 a Indiana Jones fino agli Into… - TotoroVic : Addio Sean indimenticabile interpretre di una marea di personaggi, e per me soprattutto papà di Indiana Jones - patrizia121968 : Addio ad una leggenda del cinema?? -